V patnácti anorexie, v osmnácti bulimie: Hvězda Ordinace a Lynče promluvila o poruchách příjmu potravy i nové lásce

Štěpánka Fingerhutová poprvé na kameru promluvila o anorexii a bulimii.

Protože jsme se setkali na 15. narozeninách modelingové agentury Jaro, kde byla v portfoliu, zajímalo nás, zda měl s jejími výživovými poruchami co do činění právě modeling. "Když jsem byla v prváku na konzervatoři, tak jsem do agentury zabloudila a Rosťovi Janků i jeho kolegům jsem se zalíbila. Ale s mojí anorexií ani bulimií neměli nic společného. Byli na mě hodní a hubnout mě nenutili," vysvětlovala Štěpánka.

"Anorexie u mě začala ještě dřív, než jsem nastoupila na konzervatoř a bulimie přišla, až když mi bylo osmnáct, a to už jsem u Rosti nebyla," upřesnila, že do agentury přišla v době, kdy už začala jíst, a odešla předtím, než začala jídlo zvracet.

"Ale pozor, já tam nebyla jako modelka. Byla jsem registrovaná jako herečka, chodila jsem na konkurzy na reklamy," uvedla ještě na pravou míru a více i o tom, kolik nejméně a nejvíce vážila, si můžete poslechnout v našem videu.

Štěpánka se nám svěřila i se svojí novou láskou. Ukončila dlouholetý vztah a je čerstvě zamilovaná. "Můj nový přítel je lékař, kardiolog a Slovák. Jsme spolu pár měsíců, je to hezké a to je všechno, co bych k tomu v tuhle chvíli řekla. A taky to, že doufám, že se zbavím svého šíleně složitého příjmení," uzavřela. ■