Oslavila už 56. narozeniny: Věk prý nestárnoucí Blanarovičová neřeší, dokud ji nevyděsí zrcadlo

Yvetta Blanarovičová oslavila 56. narozeniny.

Na velké narozeninové dary si prý nepotrpí. "Když pomineme lásku, štěstí nebo zdraví, tak mám nejraději zážitky, hlavně cestovatelské. Ať už je to na Moravu do sklípku, nebo někam do tepla. Dokonce mě v rámci oslav narozenin čeká i výlet vrtulníkem, je to trochu adrenalin, ale těším se. Zážitky vám nikdo nevezme, takže je mám radši než třeba šperky," svěřila.

A vnímá svůj už trošku pokročilejší věk? "Fakt to neřeším, stárnutí je jediná spravedlivá věc na světě. Nelámu si tím hlavu, dokud to nebude průšvih v zrcadle. Nepřejídám se, stravu mám hodně o zelenině a ovoci, a hlavně mě naplňuje moje práce a nadace La Sophia, kterou už roky mám, takže moc času přemýšlet nad svým věkem nemám. Se svým tělem už jsem se musela sžít a jdu dál," uzavřela. ■