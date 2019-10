Poznáte Ošklivku Katku? Takhle se za 11 let od natáčení seriálu změnila

Kateřina Janečková hrála před 11 lety hlavní roli v telenovele Ošklivka Katka. Michaela Feuereislová

Od té doby jsme ji v mnoha filmových ani televizních produkcích neviděli. "Ale natáčení se rozhodně nevyhýbám, stačí mě oslovit," krčila rameny herečka, jíž si vybral režisér filmu Národní třída do role téměř jediné ženské postavy v dramatu Národní třída, hospodské v sídlištní hospodě Severka Lucky.

"Pan režisér mě chtěl poslat na zkušenou do hospody, ale nebylo to nutné. O minulých prázdninách jsem měla volno a mým známým chyběl personál v restauraci, takže jsem roznášela i to pivo," vyprávěla nám.

"Je pravda, že jsem tam skoro jediná žena, ale já mám mužský kolektiv ráda. A že je to drsný film? V některých okamžicích ano, ale najdou se tam i prvky komedie nebo romance," míní Kateřina, která je vidět především v divadle.

"Po Ošklivce Katce jsem vystudovala ještě pantomimu, tak bych vás ráda pozvala na představení Rajče a okurka do Švandova divadla, kde hrajeme s kolegou Matějem Kohoutem," uzavřela povídání Janečková. ■