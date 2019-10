Talent - Jarek Slávika nepřesvědčil. Video: archiv FTV Prima

Jaro Slávik (45) v Talentu pěkně naštval zpívajícího důchodce Jarka Hanella, který se v soutěži pustil do zpěvu písně Jakuba Smolíka Cesta do pekel.

Odrhovačka v podání čilého seniora ale Slávika vůbec nezaujala a Jarka nemilosrdně vypípal. To se ale pánovi vůbec nelíbilo, přestal okamžitě zpívat a pustil se do porotce po svém.

Slávika prý dokonce znal. „Jaro je mi to líto, že zrovna ty, my jsme se v hotelu potkali v Brně a jsem z toho dosti smutný, nevím, co jsem zazpíval špatně, opravdu nevím,“ divil se Jarek, jemuž sebevědomí rozhodně nescházelo.

Na ukázku jeho zpěvu se podívejte ve videu. A co si myslíte vy, líbila se vám Jarkova píseň, nebo ne? ■