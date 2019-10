V 7. měsíci má skoro sedmičky: Modelka, která se chlubila velkými přírodními vnadami, v těhotenství přepadává dopředu

Martina Dvořáková má v 7. měsíci těhotenství hodně velká prsa.

"Zatím to jsou větší šestky a doufám, že dál už to nepůjde, devítky bych v devátém měsíci mít nechtěla," svěřila na nám na oslavě 15. narozenin modelingové agentury Jaro, kde ještě figuruje v rámci reklam, i když módnímu molu dala dávno vale a věnuje se hlavně profesi PR manažerky.

"Musím zaťukat, že se cítím velmi dobře, bála jsem se, že čím víc poroste to břicho, tak to bude horší. Jen při uklízení přepadávám dopředu. Konečně teď začínám vypadat jako těhotná, předtím jsem byla na první pohled spíš tlustá. A nejvýraznější to bylo na prsou. Nikdy jsem nebyla majitelkou nejmenších prsou, ale to zvětšení bylo hodně razantní. Ale záda mě naštěstí nebolí, díky tomu, že jsem vždycky hodně cvičila," míní.

Martině se v prosinci narodí holčička, o jménu s partnerem ještě diskutují. "Když už se na něčem shodneme, tak by zase měla blízko u sebe Vánoce, Mikuláše, narozeniny a ještě svátek," připustila. Pokud jde o svatbu, ta je ještě v nedohlednu. "Bylo mi řečeno, že až po druhém dítěti, tak nevím," krčila rameny. ■