Zrzavá herečka začínala v 17 letech jako modelka: Je to nekompromisní branže a dřina, říká

Nikol Heřmánková Kouklová Super.cz

Nikol Heřmánková Kouklová se naplno věnuje herectví, ale začínala jako modelka. Byl to dobrý přivýdělek, ale jak přiznává, velká dřina. "Když mi bylo 17 let, tak jsem předváděla na módních veletrzích, designblocích, spíš jsem ale dělala fotomodeling," řekla Super.cz s tím, že na soutěž krásy by si netroufla.

Modeling pro ni byl vždy spíš koníček. "Modeling je nekompromisní, je to dřina. Až na slavné ikony této branže to ani není profese do konce života. Herectví pro mě bylo vždycky na prvním místě, modeling byl spíš příjemnou brigádou," řekla Nikol na vyhlášení castingů soutěže krásy Miss & Mr. Look Bella 2019, které začnou 10. října v Praze.

Sama nikdy nedržela drastické diety, ale snaží se udržet si štíhlou postavu. "Herečky by na sebe měly také dbát, ale nedržím diety, neodpírám si. Když přiberu, začnu víc chodit pěšky, po eskalátorech, a i v divadle se hodně pohybuju. Je to taky taková posilovna," dodala. ■