Šatník maminky je moc nezajímá, ale je něco, co si Sabina Laurinová půjčuje od svých dcer?

Sabina Laurinová Super.cz

Dalo by se předpokládat, že to Sabina Laurinová (47) jako maminka dvou dospívajících dcer nemá vždy jednoduché. V domácnosti s převahou ženského elementu přece jen často bývá živo.

Ptali jsme se herečky, jestli musí často bránit svůj šatník, botník nebo skříňku s kosmetikou. Dochází v jejich domácnosti někdy k bojům o oblečení?

„Není to tak kruté a docela dobře se mi to daří chránit. Spíš je to o tom, že si půjčuji oblečení od nich,” uvedla Sabina a dále dodala: „Dřív je lákaly boty na vysokém podpatku, a tak si často chtěly vyzkoušet chůzi. Teď už si boty půjčovat nemůžou, protože mě už obě s botama přerostly.”

Do Sabinina šatníku se prý její dcery Valentýna (17) a Maja (11) příliš často nevkrádají.

„Využívám sportovně elegantní módu do auta, takže u mě nic zajímavého nenajdou,” říká někdejší představitelka princezen, která vysvětlila, proč tíhne k jednoduchosti: „Tím, že se jako herečka stále převlékám a stále jsem v nějakém kostýmu, tak jsem sama ráda v něčem jednoduchém. Nejsem už dávno marnivá holka. Doma jsem nejradši nenalíčená a v praktickém oblečení.” ■