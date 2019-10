Starší dcera, kterou má se známým rockerem, po ní zdědila půvab i talent. Laurinová ale své děti neprotežuje

Dcery jdou v jejích šlépějích. Super.cz

„Ještě se uvidí, jak to s nimi nakonec bude. Starší dcera studuje na Ježkově konzervatoři obor muzikál. Studuje školu, kterou si vybrala, je tam šťastná a spokojená. Co s ní ale bude dál, záleží na ní. Mladší dcera je zatím na základní škole, navštěvuje kroužky, které ji baví,” popsala zaměření svých dětí herečka.

Laurinová nepatřila mezi rodiče umělce, kteří by svým dětem rozmlouvali chuť věnovat se tomuto řemeslu. „Zatím jsem ještě nemusela příliš odrazovat. Je ale pravda, že člověk ví, co se v té profesi děje a co to obnáší za radosti a starosti. Sama na sobě jsem si ověřila, že pokud člověk něco dělá s láskou, tak za tím jde,” říká Sabina.

Laurinová své dcery nijak neprotežuje. Na place se potkaly jen jednou během natáčení pohádky Čertova nevěsta. „To je už ale dávno, holkám bylo asi osm a dva roky. Samozřejmě jsem tam měla za ně zodpovědnost jako maminka a zároveň jsem měla herecké povinnosti. Uvědomila jsem si, že to nejde dohromady. Proto holky nikam netlačím a neprosazuji je. Svoje štěstí si musí najít samy. Tvrdím, že pokud tuto práci budou chtít dělat, tak se k ní dostanou,” říká rozhodně Sabina Laurinová. ■