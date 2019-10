Další Vojtková na muzikálové scéně. Manželka Romana Vojtka příjmení nevyvdala s nadšením

Vojtková se rozpovídala o svatbě. Super.cz

V polovině července Petra, tehdy ještě Vraspírová (31), řekla ANO svému snoubenci Romanu Vojtkovi (47). Změnilo se něco v jejich vztahu vstupem do manželství? „Já jsem stále čekala, že se něco změní, ale nic se nezměnilo. Jsem za to vlastně vděčná, zároveň je to moc krásný pocit,” říká Petra.