Český fešák a nejkrásnější muž Evropy promluvil o pánském světě modelingu: Vyděláváme padesátkrát méně než ženy!

Antonín Beránek Super.cz

Muž roku 2013 a zároveň nejkrásnější Muž Evropy a 6. nejkrásnější muž planety stejného roku Antonín Beránek se po letech cestování za modelingem vrátil domů. Před pár dny přiletěl z Asie, kde je jako model velmi úspěšný a rád by se usadil.

"Třicítka na krku. Už si tam někdy připadám jako táta, když vidím ty patnáctileté holky. Pořád tam ale práce pro mě je a finančně to je velmi dobré, rozhodně lepší než v Česku. Přesto bych rád zůstal doma," řekl Super.cz Beránek.

Promluvil také o tom, jak je pánský modeling ve srovnání se ženským špatně placený. "Chlapi topmodelové vydělávají zhruba padesátkrát méně než topmodelky. Ony mají padesát bytů, já mám jeden," usmívá se s tím, že je ale velmi rád, že si díky modelingu připravil budoucnost.

"Investoval jsem do budoucnosti, koupil jsem si byt. Vrátil jsem se nyní domů a je mi tam moc hezky," říká s tím, že by rád založil rodinu. Zatím k tomu chybí láska.

"Přítelkyni nemám. Pořád jsem byl na cestách, je to těžký. Rád bych se usadil. Bude mi třicet, maminka by si zasloužila být babička. Když někoho potkám, s kým si budu rozumět, rád se usadím, ožením a budu mít potomka," dodal na vyhlášení castingů Miss & Mr. Look Bella, které je ambasador. Vítěz z roku 2010 zasedne v porotě a bude hledat svého nástupce a také novou nejkrásnější dívku této soutěže. ■