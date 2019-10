Jedna z nejkrásnějších českých modelek je v 5. měsíci: Je bez práce, na focení módy pro těhotné má ještě malé bříško

Veronika Krajplová Super.cz

"Už jsem se trošku zakulatila. Zatím mám bříško ale stále malé na to, abych fotila těhotenskou módu. Snad za měsíc nastoupím. Teď jsem modelka čekající na lavičce," řekla Super.cz s úsměvem Veronika.

Přibrala jsem zatím pět kilo. Kvůli tomu, že se stále měním, budu teď fotit v agentuře polaroidy každé tři týdny," prozradila ambasadorka soutěže krásy Look Bella.

Do zahraničí by ráda létala, co nejdéle to půjde, a také by se ráda k modelingu vrátila brzy po porodu. "Řešila jsem to s lékařem, po Evropě je létání do 8. měsíce v pořádku. Tak to s prací problém nebude. Vrátit bych se chtěla rychle. Uvidíme, za jak dlouho bude tělo schopné se dostat do normálu. Snad za tři měsíce by šlo zase pracovat," dodala ambasadorka na vyhlášení castingů k novému ročníku.

"Jsem na začátku pátého měsíce. Zatím je všechno v pořádku, jen bříško občas bolí, jak pne. Přibrala jsem zatím 5 kilo. Už víme, co to bude. Zatím si to necháme pro sebe, můj tatínek to ještě neví, tak ať se to nedozví od vás," zůstává Veronika tajemná. ■