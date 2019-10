8 slavných dam, které se ve Zlatokopkách blýskly v rolích striptérek: Takhle se v prádle vlnily u tyče

Tyto dámy uvidíte u tyče ve filmu Zlatokopky. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Svůj filmový debut si odbyla i zpěvačka Lizzo. Je to sice holka pořádných tvarů, ale to jí nezabránilo v tom, aby je oblékla do sexy prádla a rozvlnila u tyče.

Co do pořádných tvarů, při striptýzu se blýskla i rapperka Cardi B (26), která je u tyče jako doma. Než se proslavila díky muzice, živila se jako profesionální striptérka, a jako jediná z účinkujících tak má s touto disciplínou bohaté zkušenosti.

V sexy roli se objevila i Lili Reinhart. Hvězda seriálu Riverdale možná působí nevinně, ale ve filmu ztvárnila pěknou dračici. Stejně jako Keke Palmer nebo hvězda Šíleně bohatých Asiatů Constance Wu, která ve filmu obdrží lekci od samotné JLo. A to nejen lekci tance.

V rolích nestydatých holek překvapily také Madeline Brewer, známá ze seriálů Orange Is New Black nebo Příběh služebnice, a transgender herečka Trace Lysette. Jak to slavným dámám ve filmu seklo, se můžete přesvědčit v naší galerii. ■