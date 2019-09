Emanuele Ridi otevřeně o Hunčárové. Hvězdný kuchař poprvé promluvil o rozchodu s hvězdou StarDance!

Emanuele Ridi Super.cz

Kuchař a restauratér Emanuele Ridi (45) poprvé otevřeně promluvil o rozchodu se svojí tanečnicí ze StarDance Lucií Hunčárovou (33). Stále je to velmi čerstvé a na nový vztah připravený není. V plánu nejsou ani společná vystoupení.

"Je to hodně čerstvé. Uvidíme v budoucnu. Zatím hledám kuchaře, ne novou tanečnici. Je přede mnou hodně práce," řekl Super.cz Ridi, který nehledá ani novou lásku. "Zatím to vynecháme. Je na to velmi brzy. Dám tomu čas, třeba něco přijde."

V plánu nejsou žádná taneční vystoupení. "Bolely mě kyčle po tak velké dřině, dal jsem si pauzu. Tanci se nevěnuju, třeba se k němu někdy vrátím," dodal na tiskové konferenci k zahájení nového ročníku soutěže krásy Look Bella.

Přehlídky sledoval milovník krásných žen vždy rád. "Už kdysi se mi líbily Linda Evangelista, Helena Christensen, Claudia Schiffer, vždycky byl nějaký sen. Ženský se mi líbí, nebudu říkat, že ne. Na kluky nikdy nebudu," uzavřel se smíchem. ■