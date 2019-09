Krasavec Channing Tatum reagoval na těhotenství bývalé manželky s jiným: Takhle se prý cítí

Jenna Dewan s bývalým manželem Channingem Tatumem Profimedia.cz

Celý svět však obracel netrpělivě zrak k hereččinu bývalému, herci Channingu Tatumovi (39), a čekal na jeho reakci. Ta na sebe nenechala dlouho čekat.

„Jenna to Channingovi řekla s předstihem, chtěla, aby to věděl, než to oznámí veřejně. Měl z toho radost a podporuje ji,“ sdělil zdroj E! News.

Dewan a Tatum se poznali během natáčení romantického tanečního snímku Let´s Dance z roku 2006. O dva roky později se zasnoubili, a ještě téhož roku se vzali. Patřili sice k nejkrásnějším párům v Hollywoodu, ale loni v dubnu oznámili rozchod.

Navzdory rozvodu, má Dewan se svým bývalým dobrý vztah, společně také vychovávají dceru Everly (6). Jen několik měsíců po oznámení rozchodu vyšel najevo vztah Dewan s Kazeem, stejně jako románek Tatuma se zpěvačkou Jessie J. ■