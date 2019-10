Někdo by ji možná ani nepoznal: Sexy Belohorcová se pochlubila fotkou starou 14 let

Zuzana v době, kdy byla pravidelně na obrazovce. Foto: Super.cz/archiv a Instagram Z. Belohorcové

Sexy blondýnka se pochlubila fotkou z dob, kdy se ještě naplno živila prací moderátorky. „Staré dobré markízácké časy,“ napsala si Zuzana ke snímku na sociální síti. Fotografie je 14 let stará a pochází z doby, kde Belohorcová v roce 2005 moderovala reality show Big Brother.

Nutno říct, že o pár let mladší Zuzanu s delšími vlnitými vlasy by dnes spousta lidí ani nepoznala. Bývalá moderátorka, která žije již pár let s rodinou na Floridě totiž nosí kratší, šmrncovní sestřih, který k ní jde rozhodně lépe než romantické lokny. A i když na období, kdy se živila jako moderátorka, ráda vzpomíná, vrátit by se k tomu už prý jen tak nechtěla. ■