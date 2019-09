Dj Tiësto s nyní již manželkou Annikou Backes Verwest Profimedia.cz

Láska mého života, napsal ke sdíleným fotkám (posuňte šipkou vpravo) Tiësto

Obřad se konal v luxusním resortu v poušti v Utahu za účasti osmi desítek svatebčanů.

Pár se seznámil v únoru 2015. „Další dva měsíce jsme se scházeli, a když se blížila Coachella (hudební festival - pozn.), jen den před začátkem jsme se rozhodli, že pojedeme spolu. Strávili jsme tam víkend a skvěle jsme se bavili, jen my dva. A když nás to ani na sekundu nepřestalo bavit, a ani po návratu do New Yorku jsme se nechtěli rozloučit, bylo to jasné,“ popsala modelka začátek jejich vztahu.



O ruku Tiësto Anniku požádal loni na dovolené na Maledivách. ■