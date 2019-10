Vztah s o pět let mladším hřebcem není pro sexbombu Mottlovou problém: Partner je také nadšen!

Báře a Josefovi byste věkový rozdíl nehádali. Super.cz

Celých devět měsíců Barbora Mottlová (33) mlžila, nebo nepravdivě odpovídala na dotazy týkající se jejího vztahu s Josefem Kůrkou. Až na křtu klipu své nové písně s košilatým názvem Udělej mi to šli Bára a Pepa s pravdou ven . Mottlová nepřiznala barvu také z toho důvodu, že Kůrka je o celých pět let mladší. Věkový rozdíl prý ale ani jeden nepociťuje.

„On je nadšen. Mě to nevadí, protože Pepa je kus chlapa. Kdyby byl vedle mě střízlíček, tak by to vypadalo, že si ho beru k svačině, to už tu ale párkrát taky bylo,” smála se v našem video rozhovoru Bára.

Herečku nechává chladnou, že byl její partner před dvěma lety zvolen nejpohlednějším Čechem. Je si vědoma toho, že o jejího přítele může být větší zájem z řad dívek a žen. „Nerada to přiznávám, protože to Pepa narad slyší, ale nežárlím. Pokud by snad ale někde ujel, tak by přišel o to nejcennější, co má. Tak tedy hodně štěstí,” smála se Bára Mottlová. ■