Ze svatby je stále nadšená, ale z otázky, která přišla po ní, už tolik ne: Co bývalou hvězdu Ulice tak rozčiluje?

Patricie Pagáčová o miminku Super.cz

„Nic se nezměnilo. Mám jen jiné příjmení a jinak je život stejný. Stále se k sobě chováme stejně,” nechala se slyšet Patricie, u které se prý vstupem do manželství nic příliš nezměnilo. „Hrozně ráda vzpomínám na svatbu a jsem ráda, že jsme do toho šli,” zasnila se.

Ihned po svatbě začala herečka dostávat otázky, kdy si s manželem pořídí potomka, z čehož není nadšená. „Chápu, že to je logický postup. Na druhou stranu člověk nikdy neví, co se v konkrétním páru děje. Sama bych se cizího člověka neptala. Do toho nikomu nic není. Až to miminko bude na pořadu dne, tak se to všichni samozřejmě dozví,” vysvětlila svůj postoj Patricie Pagáčová. ■