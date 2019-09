Karel Gott pustil štáb do nejintimnějšího soukromí: Těžká nemoc zpěváka nezvykle otevřela

Karel Gott Foto: Karel Gott Agency

Snímek přinese jedinečný, neobvykle osobní až intimní pohled na jeho život, který se doposud široké veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl. Karel Gott si dokonce Olgu Špátovou během natáčení natolik oblíbil, že už ji považuje za součást své rodiny.

„Olga má velký dar natáčet se svým úzkým týmem tak, že jsme se častokrát nechali unést spontánní atmosférou a přirozeně jsme ji vpustili do našeho soukromí, díky čemuž jsem se rozpovídal o tématech poměrně důvěrných. Se svým manželem, kameramanem Janem Malířem, se tak vlastně stali součástí naší rodiny,“ nechal se slyšet Gott.

„Původně jsme chtěli film uvést v roce 2019, kdy jsem oslavil své životní jubileum. Ale protože jsem s rodinou prožil ještě krásné léto, chtěl jsem, abychom točili co nejdéle. No, a protože mě v roce 2019 bylo všude hodně, mým přáním bylo, aby byl uveden do kin na jaře příštího roku. Tento dokumentární film je poděkováním mým příznivcům a všem, kteří mě při mé profesi podporovali a provázeli,“ dodal Gott.

Natáčení s Mistrem si pochvalovala i samotná Špátová. „Karla jsme sledovali při práci, ale i jako muže své ženy a otce svých dcer. Filmu se věnoval s neobyčejnou energií a upřímností, přinášel nápady, přál si, aby filmová interpretace jeho života a tvorby byla autentická a pravdivá. Chceme vytvořit otevřený film o člověku s výjimečným nadáním, ale i neuvěřitelně skromnou, slušnou a laskavou povahou,“ prozradila Olga Špátová, jež se dotkla i Gottovy vážné nemoci.

„V roce natáčení opět onemocněl. Myslím, že právě to, že prochází těžkou nemocí, je důvodem k tomu, že je dnes Karel ve svých názorech na život otevřený a pokorný,“ uzavřela Špátová. ■