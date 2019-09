Vnady v plavkách i špulení: Agáta Prachařová navíc odkryla i tvář bez make-upu

Agáta Prachařová Foto: Super.cz/Instagram A. Prachařové

Někdejší modelka se tentokrát pochlubila snímkem z Itálie, na kterém vystavila i své vnady v plavkách. A také tvář s absencí make-upu.

Agáta nepatří zrovna k těm maminkám, které se na sociálních sítích musí nutně přikrášlovat, a tak přirozenou tvář neodhalila poprvé.

Pánové Agátu vesměs chválili. „Pěkná samička,“ vysekl jí poklonu jeden z nich. „Nádherné vlasy, dokonalá princezna,“ přidal se další.

Samozřejmě ale nemohla chybět ani kritika Agátina typického špulení. „Tak prázdnej život, a to špulení, hrozný, dej se do kupy děvče,“ pustil se do Aguš jeden z komentujících. Většinou si ale Agáta, která prožívá manželskou krizi s Jakubem Prachařem, vyslechla jen samou chválu. A to se počítá. ■