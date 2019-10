Nechat děti doma a udělat si čas jen pro sebe: Kodetová a Šporcl prozradili, proč jim to spolu klape už 15 let

Barbora Kodetová a Pavel Šporcl si dokáží udělat čas jen sami pro sebe. Super.cz

Svůj recept na to, aby jim to ve vztahu i po patnácti letech stále klapalo, nám svěřili houslista Pavel Šporcl s manželkou, herečkou Barborou Kodetovou (49). I když spolu vychovávají tři dcery, umí si najít i chvíle jen pro sebe. Ať už je to romantická večeře anebo výlet do zahraničí, kdy nechají děti doma.