Sedačka, která vás bude bavit. Změníte ji podle nálady.

99 % spokojených zákazníků

Mezi nejoblíbenější potahy decoDoma patří kolekce Universo a Oceano. „Kdo ještě váháte, jestli si pořídit bielastický potah na sedačku, velmi doporučuji. Asi před rokem jsem si pořídila na rohovou sedačku jeden potah. Když jsem zjistila, co to "umí", tak jsem si pořídila ještě jeden, aby se mi neokoukal vzor. Jenom si správně vybrat,“ píše jedna z mnoha spokojených zákaznic. Pokud se rozhodnete k nákupu, nic neriskujete. V případě, že nebudete se vzhledem na sedačce spokojení, můžete ho do 30 dní vrátit a dostanete zpět peníze.