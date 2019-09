Děsivé detaily z dětství Demi Moore: V 15 ji znásilnil muž, který za to měl její matce zaplatit pár tisíc

Demi Moore Profimedia.cz

O tom, že kniha Demi Moore (56) Inside Out, v níž popisuje zkušenosti s drogami a alkoholem, následnou léčbu nebo potrat dítěte a krach manželství, bude až brutálně upřímná, naznačovalo mnohé. V pondělním pořadu Good Morning America herečka mj. uvedla, že byla v 15 letech znásilněná.

Sexuální násilí na Demi spáchal muž, který prý za čin její matce Virginii zaplatil 500 dolarů, což je při aktuálním kurzu v přepočtu necelých 12 tisíc korun (v tehdejším kurzu asi 14,5 tisíce Kč). „Jaký to je pocit, když z tebe matka udělala děvku?“ zeptal se jí prý poté.

Sama Moore si nemyslí, že by ji matka „prodala“. „Ale i tak mu umožnila, aby mi ublížil,“ řekla.

Matka Moore měla potíže s alkoholem, stejně jako psychické problémy. Několikrát se prý pokusila o sebevraždu, poprvé, když bylo Demi pouhých 12 let. Tehdy jí zřejmě zachránila život. „Pamatuji si, že jsem použila prsty, malé dětské prstíky, abych jí vytáhla prášky z úst,“ svěřila.

Demi Moore se narodila v Novém Mexiku, matka ji vychovávala se svým manželem Danem Guynesem, jehož herečka až do svých 13 let, do doby, než našla rodný list, považovala za svého biologického otce. Ten její matku v těhotenství opustil. Virginia zemřela v roce 1998.

Knihu, která dnes vychází, Moore pokřtila za podpory celé rodiny. Dcer Rumer, Scout i Tallulah, exmanžela Bruce Willise (64) i jeho aktuální manželky Emmy. ■