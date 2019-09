Takhle odvázanou jste Hanu Gregorovou ještě neviděli: V kostýmu uklízečky lezla v divadle po čtyřech

Hana Gregorová se na jevišti pořádně odvázala. Foto: Jaroslav Hauer

Na jevišti se opravdu vyřádila. „Nemám problém udělat si sama ze sebe legraci a takové role mě opravdu baví. Jsme všichni moc rádi, že se slavnostní zahajovací večer ve Strašnickém divadle povedl,“ řekla někdejší principálka Divadla Radka Brzobohatého.

Na představení ji přišel podpořit také její partner Ondřej Koptík nebo Muž roku 2016 Josef Kůrka. Herečka si ale pochvalovala především atmosféru, která celý večer vládla. „Mám opravdu to štěstí, že je kolem mě úžasný tým herců, kteří jsou šťastní, že zase máme stálou scénu. Jsem moc ráda, že se nám to podařilo. Je radost mít kolem sebe bezvadné kolegy, přátele, kteří za mnou stáli tehdy a stojí i dnes. To je můj motor, moje motivace do další práce,“ podotkla. ■