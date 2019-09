Lucie Vondráčková a Tomáš Plekanec Michaela Feuereislová

Znesváření manželé na sobě během roku nenechali nit suchou. Nechyběly přestřelky právníků a vzájemné ataky. Tady jsou největší z nich.

Spory o peníze i (ne)vaření teplých jídel

Na světlo světa se dostaly informace o astronomických částkách, které Vondráčková požaduje v rámci rozvodového řízení. Zpěvačka prý požadovala přes 117 miliónů korun a výživné na sebe půl miliónu měsíčně. Do toho se řešilo, zda zpěvačka dětem vařila teplá jídla či jestli se o děti nestaraly většinou jen chůvy.

Hádkovy noční toulky a obvinění z nevěry

Když už vzduchem načas přestaly létat finanční sumy, přišla na řadu údajná nevěra. Plekanec promluvil o tom, jak na kamerových záznamech z bytu viděl, jak se v jeho nepřítomnosti k nim domů v noci potají vkrádá herec Matěj Hádek.

Z utajených nočních toulek přes zahradu usoudil, že mu manželka mohla s hercem zahýbat a oheň byl na střeše. Vondráčková poměr s Hádkem popřela s tím, že se s ním scházela jen kvůli natáčení klipu, který záhy i zveřejnila.

Hra na kanadskou rodinu

Dalším tématem číslo jedna byl úprk Vondráčkové s dětmi do Kanady, kde prý synové mají zázemí a navštěvují školy a školy. To Plekanec ukončil kariéru v zámoří a naopak požadoval, aby se Vondráčková vrátila zpět do Česka i se syny s tím, že nikdy neplánovali žít celý život v Kanadě.

Odebrané pasy a naštvaná lvice

O Vánocích se propírala kauza odebraných pasů. Plekanec přerušil sezonu, aby mohl o Vánocích za syny přiletět do Kanady. Vondráčková se ihned poté nechala slyšet, že domů s dětmi na Vánoce odletět nemohla, protože jim soud sebral pasy na základě Plekancovy žaloby. Svůj žalozpěv korunovala snímkem lvice s vyceněnými zuby.

Plekancův vyhraný soud a návrat do Česka

O pár měsíců později slavil Plekanec další úspěch. Kanadský soud rozhodl, že se děti v jeho doprovodu vrátí do Česka. Vondráčková tak věděla, že se její čas v Kanadě krátí. Nakonec došlo k dohodě, že se kluci vrátí domů na konci školního roku, což se také stalo.

Plekancovo štěstí a truchlivé vzpomínky Vondráčkové

Zatímco hokejista žije po boku Lucie Šafářové (32), s níž se těší na společného potomka, Vondráčková se nechala v bulváru slyšet, že před pár lety přišla o miminko. Zpěvačka potratila v šestém měsíci těhotenství. S Plekancem čekala holčičku. Dcery by se měl sympatický hokejista dočkat právě s bývalou úspěšnou tenistkou.

Po měsících svárů nakonec Plekanec s Vondráčkovou usoudili, že špinavé prádlo nemá smysl na veřejnosti dál prát, a dohodli se na smíru. Válka je tak u konce. Tedy pokud se nejedná jen o dočasný klid zbraní. ■