Hvězda Tváře Debbi musela na pohotovost: Do obličeje ji kousnul pes. Podívejte se, jak dopadla

Debbi má za sebou nepříjemný zážitek. Michaela Feuereislová

Šlo o psa kamaráda, který ji kousnul, když si s ním hrála. „Jsem poučená, že pejskům se hračky neberou,“ svěřila se hvězda show Tvoje tvář má známý hlas. Tu nyní na obličeji zdobí dvě rány, které si hned po pondělním incidentu nechala ošetřit.

Přestože se zpěvačce nic vážného nestalo, nadělala vrásky produkci Tváře. Obličej by jí mohl začít otékat, což by pro maskéry nebylo to pravé ořechové.

V příštím díle se na ni mohou diváci těšit v kostýmu Marilyna Mansona. ■