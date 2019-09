Herečka konečně přiznala vztah s Mužem roku. Super.cz

Křest svého nového klipu k písni s názvem Udělej mi to využila Barbora Mottlová (33) k tomu, aby konečně veřejně přiznala, že už devět měsíců randí s Josefem Kůrkou (27).

Pravdou je, že dvojice se už několik měsíců objevuje na společenských akcích bok po boku, ale oba doteď tvrdili, že jsou jen kamarádi. Nyní šli ale s pravdou ven.

„Nechtěli jsme to dávat oficiálně najevo, že jsme spolu. Přiznávám, že jsme spolu přes tři čtvrtě roku,” kápla božskou herečka, která už detaily svého milostného života nechtěla řešit s médii. „Hrály v tom roli špatné zkušenosti z minula, za což Pepa nemůže.”

Herečka a držitel titulu Muž roku 2016 si chtěli být jistí, že jim to bude klapat a nechtěli svůj čerstvý vztah zatížit pohledem veřejnosti. „Chtěla jsem, aby čas ověřil, jestli se k sobě hodíme. Strávili jsme spolu dovolenou, je nám hrozně moc fajn a perspektivy našeho svazku jsou hodně růžové. Zažila jsem si několik vztahů, které nevyšly, tenhle, co prožívám teď, bych si přála, aby byl poslední a osudový. Doufám, že to tak i bude nadále,“ svěřila se Bára Mottlová. ■