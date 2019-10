Sexbomba Mottlová si ve svém prvním klipu zahrála otravnou zlatokopku: Sama taková prý není

Barbora Mottlová ve svém novém klipu Super.cz

Sexy blondýnka za přítomnosti známých tváří oficiálně pokřtila hudební zpracování písně, která určitě svým názvem přiláká posluchače a diváky nemravy. Jmenuje se totiž Udělej mi to.

„Je to song o lásce, i když přiznávám, že si to, jak se jmenuje, může každý vysvětlit jinak. Je to o holce, která má ručičky dozadu a je ráda, když všichni kolem ní dělají to, co ona potřebuje, jako třeba vyměnit žárovku, zapojit ledničku nebo naplnit kasičku,” směje se Bára, která se hájila tím, že se nejedná o autobiografii.

„O mně si hodně lidí myslí, že jsem zlatokopka. Já jsem ale, jaká jsem. Lidi mě mají rádi a to je pro mě důležité. Název klipu je chytlavý, ale když se na něj lidi podívají, tak zjistí, že jde vážně jen o ledničku a žárovku,” upřesňuje Bára, která je z nového klipu nadšená. „Dělali jsme na tom skoro rok, a když slyším ohlasy zdejších hostů a návštěvníků, tak mám dobrý pocit. A o to jde především,“ dodala Bára Mottlová a odběhla na křest, na který si pozvala třeba Zdeňka Trošku, Václava Upíra Krejčího, Jana Antonína Duchoslava a řadu dalších svých příznivců a kamarádů. ■