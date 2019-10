Do ciziny se nebojí vyrazit na vlastní pěst: Blanarovičová dokonce plánuje dobrodružnou cestu do Kolumbie

Yvetta Blanarovičová ráda cestuje. Super.cz

Letošní léto prožila Yvetta Blanarovičová (56) s batohem na cestách. Po náročném pracovním roce vyrazila na měsíc do Španělska, kde byla takřka celou dobu sama. „Moje kamarádka mi řekla, abych jela do Španělska, že tam se mnou bude dva dny a potom tam zůstanu. Ona věděla, co říká,“ svěřila herečka a zpěvačka s tím, že byla odříznutá od moderních technologií.

„Nebyla tam wifi, nebylo tam nic, najednou jsem si po čtyřech dnech zvykla, že mi to nechybí a že ani ten telefon se mi nechce zvedat, odpočinula jsem si, měsíc jsem byla sama, jezdila jsem se Španěly po Andalusii,“ svěřila Blanarovičová s tím, že si odpočinula a být sama se sebou bylo super. Další výpravu do zahraničí na vlastní pěst tak nevylučuje.

„U mě je to ten momentální nápad, pokud se mi povede v říjnu odletět na chvíli, tak je mi to jedno, sbalím si věci velmi rychle a nepotřebuji k tomu celou skupinu lidí nebo nějakého parťáka. Nějak je mi fajn takhle, je ale jasné, že když jsem s dobrými lidmi a v dobré skupině,“ svěřila Yvetta, která plánuje i dobrodružnou cestu.

„Právě připravujeme expedici, odjet do Kolumbie a do Bhútánu, doufám, že se to povede, je to skvělá parta lidí,“ dodala herečka na tiskové konferenci k novému swingovému muzikálu Zasněžená romance. V něm se po 25 letech od první premiéry v karlínském divadle představí opět také Blanarovičová.

„Je to milé, nehraji stejnou roli, přeci jenom jsem v tom věku trochu pokročila, hraji Vivien, skvělou zpěvačku. Těším se na tancování, na swingovou muziku, na step. Budu si to muset trochu oprášit,“ řekla Yvetta. Představení uvede 15. listopadu Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí nad Labem a od příštího roku bude i na pražské scéně Divadla Broadway. ■