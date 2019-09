Ireland Baldwin Profimedia.cz

Na svém instagramovém účtu se už objevila i nahá, ovšem tentokrát si oblékla aspoň ty plavky. Pořádně vykrojené jednodílné černé plavky také ukázaly její tetování, které má na místě, jež se veřejnosti těžko ukazuje. Tak vysoké rozparky na šatech nejsou a většinou v těch místech obrázek růže zakryjí kalhotky.

Posuňte si mezi fotkami šipkou vpravo:

Ireland se na dvou snímcích stylizovala do role zahradnice, a aby svým fotkám dodala na zajímavosti, vzala do ruky konev. Těžko říct, jestli blondýnka ví, co s ní, nebo jen potřebovala znovu nějak šokovat své fanoušky, kterých má přes půl miliónu. ■