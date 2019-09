Lenny Kravitz prosí fanoušky o pomoc. Jeho výzvu už retweetovaly tisíce lidí

Na twitterovém profilu sdílel fotky spolu s prosbou o pomoc. „O víkendu jsem po show v koncertní hale Shrine ztratil sluneční brýle. Mají pro mě obrovskou sentimentální hodnotu, jsou staré a patřily členu naší rodiny. Doufám, že se mi vrátí. Pokud byste měli jakékoli informace, napište mi na mail kravitzglasses@gmail.com,“ založil si zpěvák speciální emailovou adresu, kam mohou případní nálezci psát.

Sami jsme zvědaví, zda u nálezce převáží poctivost a brýle se vrátí ke svému majiteli.

Pro škarohlídy připomeňme historku herečky Kaley Cuoco, která letos v restauraci, rovněž v LA, ztratila peněženku a také se s ní shledala. Nálezce na ni napsal poznámku „Penny“ s odkazem na její nejznámější roli v seriálu Teorie velkého třesku, a k radosti a dojetí herečky ji nechal u manažera.

Cuoco ho pak pomocí sociálních sítí vyzvala, aby se jí přihlásil. „Jsem tak vděčná, že na Zemi existuje tak hodný člověk. Nikdy mu to nezapomenu,“ vzkázala. Připojí se k ní brzy i Lenny?

I’m missing this pair of sunglasses after my show in LA at the Shrine this weekend. They are incredibly sentimental to me, they are vintage and they belonged to a family member. Hoping to get them back, no questions asked. Any information please email kravitzglasses@gmail.com pic.twitter.com/vXQY1ZKD1i