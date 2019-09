Lucie se nastěhovala do bytu plného zvířat. Video: TV Nova

Výměna manželek přinesla opět jedno nemilé překvapení. Trojnásobnou maminku Lucii (26) televize vyslala do rodiny z Trhových Svin, kterou tvoří Aneta (28), Lukáš (28) a Ondřej (6). To zní jako šance si odpočinout od jejích tří dětí. Jakmile však vstoupí do bytu 1+kk, nestačí se divit.