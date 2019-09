Eva Pilarová pokřtila nové album a oslavila jubileum: Blahopřání a polibku se dočkala i od Bohdalové

Zpěvačce poblahopřála i Jiřina Bohdalová. Foto: Super.cz/Herminapress

Pořádný důvod k oslavě. Eva Pilarová (80) se rozhodla nejen slavnostně pokřtít své nové album, ale také s přáteli oslavit své 80. narozeniny, které měla letos začátkem srpna. Právě u příležitosti toho životního jubilea vypustila do světa také cédéčko s názvem Pilarka 80 - Inventura těla.

„Tahle deska vychází i tak trochu k mému životnímu jubileu. Je to takový dodatečný milý dárek. Víte, když jsem vybírala, co na album dát, radila jsem se s dříve narozenými přáteli a zařadila na něj ty písničky, které mi poradili. A aby tam nebyly jen ty historické, přidala jsem i novinky. Je tam třeba duet Jackova píseň s mým kamarádem, který už bohužel není mezi námi, Danem Nekonečným, ale také song s mým fyzioterapeutem Patrikem Grossmanem, který mně po loňském zranění pomáhal při rekonvalescenci,“ uvedla Pilarová.

Na palubu lodi Cargo Gallery zpěvačka dorazila se svým manželem. Při chůzi si pomáhala hůlkou, kterou po nepříjemném zranění a operaci už neodkládá. To jí ale nebránilo, aby měla úsměv na tváři. Poblahopřát jí totiž dorazila spousta přátel a kolegů z branže. Nechyběl moderátor Aleš Cibulka, kreslíř Petr Urban s vnučkou, herec Václav Upír Krejčí, zpěvák Jakub Smolík nebo Monika Absolonová, ta dokonce zpěvačce k narozeninám zazpívala.

Mikrofonu se ujala také Jiřina Bohdalová (88). „Co říci? Nikdy jsem nepochopila, jak v tak křehkém těle přebývá tak nádherný hlas, ale je to jedno. Hlavně, že tam je a ještě určitě dlouho bude,“ uvedla kmotra Bohdalová a na závěr ještě přidala rýmovanou vsuvku: „Ať Ti to stále skvěle pěje, to Ti Bohdalka z celého srdce přeje,“ dodala herečka a vlepila Pilarové velkou pusu. ■