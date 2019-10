Nenabral si toho už moc? Krasavec z Tváře vedle natáčení ještě pravidelně lítá ve vzduchu v titulní roli v Tarzanovi

Robert Urban je nyní v jednom kole. Super.cz

Náročný pořad, ve kterém se musí účinkující týden co týden proměnit v jinou hvězdu z hudební branže, naučit se text k písni a choreografii, mu bylo asi málo. Herec si totiž k tomu všemu přibral i nový muzikál Tarzan. „Je to spousta práce. Tarzan, to je ale srdcovka, znám pohádku, miluji muziku, takže ve chvíli, kdy přišla tahle nabídka, tak jsem prostě zajásal a nemohl jsem odmítnout,“ prozradil Robert.

Ten se v titulní roli Tarzana alternuje s Peterem Pechou, Vojtou Drahokoupilem a Davidem Gránským. Na náročné představení, které je plné akrobatických prvků, nemusel tolik dřít jako někteří. „Dělal jsem gymnastiku, takže trochu sahám do vzpomínek z dětství, ale snažíme se to nějak zvládnout,“ svěřil Urban, který se nad jevištěm bude houpat na lanech.

Strachem z výšek prý ale netrpí. „Naštěstí ne, ale je pravda, že je tam dost náročné houpání a podobné věci. Ze začátku to byl trochu stres, ale čím víc to člověk zkouší a trénuje, tak je to lepší,“ prozradil Robert, kterému takřka na nic jiného už nezbývá čas. „Samo o sobě už to je cvičení, ještě do toho dělám Tvář a už na to fitko není tolik času, jak bych chtěl, ale třeba to ještě doženu,“ svěřil se herec s tím, že kvůli roli rýsovat svaly nestíhá. ■