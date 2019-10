Nejočekávanější událostí muzikálové sezóny je Tarzan v Divadle Hybernia

Česko už zažilo bezpočet muzikálů. Tanečně-akrobatický muzikál tady ale ještě nebyl. Příběh Tarzana diváci poprvé uvidí s akrobatickými kousky známými ze Cirque du Solei nebo Cirk La Putyka.

Výpravná show v licenci Walta Disneyho je prvním uvedením tohoto slavného broadwayského představení ve východní Evropě. V muzikálu Tarzan se objeví celkem 250 kostýmů. Vedle převleků lidí či opic diváci uvidí také kostýmy masožravých rostlin. Představení Tarzana v Divadle Hybernia je podle producenta zatím nejnákladnějším muzikálem této scény.

To se odráží v produkci i obsazení. V roli Tarzana se představí David Gránský, Peter Pecha, Vojtěch Drahokoupil a Robert Urban. Milovanou a milující Jane si zahrají Ivana Korolová a Petra Vojtková. Diváci asi stěží v kostýmu opičího samce Kerchaka poznají Josefa Vojtka, Mariana Vojtko a Ernesta Čekana.

Divadlo Hybernia Tarzan

FOTO: Divadlo Hybernia

„Je to pro mě zatím nejtěžší role v životě, protože poprvé hraju zvíře a nikoliv člověka nebo ďábla,“ vysvětluje s úsměvem Josef Vojtek.

Na tom, že jde o mimořádně náročné představení, se ale shodují všichni představitelé.

„Prakticky denně jsem v posilovně. Zvládnout hrát, zpívat a ještě k tomu akrobacii je nesmírně obtížné,“ dodává jeden z Tarzanů Peter Pecha.

Muzikál Tarzan

Divadlo Hybernia

Extrémně těžké zkoušky představení si už ale také vyžádaly svou daň v podobě vyvrknutých kotníků, poraněných kolen či vykloubených ramen. Přes počáteční obavy ale akrobacie herce baví.

„V různých muzikálech se již objevily různé akrobatické prvky. Nikdy však v takovém rozsahu a provedení. Tarzan je tak doslova skutečně prvním tanečně akrobatickým muzikálem v Česku“, upozorňuje choreografka Ivana Hannichová.

Kombinace multimediální projekce a tanečně akrobatické show je doprovázena nezapomenutelnou hubou Phila Collinse, který za ústřední píseň You´ll Be In My Heart dostal ceny Grammy, Zlatý globus a Oscara. Čeští posluchači ji mohou znát i z coververze Karla Gotta, který ji pod názvem Jsi v srdci mém dokonce zařadil na své výběrové album.

Divadlo Hybernia Tarzan

FOTO: Divadlo Hybernia

Tarzan je nejzpracovávanější filmovou postavou a jeden z nejslavnějších světových muzikálů. Mimořádně úspěšný hit měl jen na newyorské Broadwayi kolem 500 vyprodaných představení, diváci mu tleskali kromě USA i na dalších scénách v Anglii, Německu, Nizozemsku a Švédsku. Muzikál přichází do Prahy díky osobní iniciativě a podpoře Milana Fiľa, majitele investiční skupiny Eco-Investment, jejíž součástí je i divadlo Hybernia. ■