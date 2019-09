Krásnou hladkou pleť má díky vietnamským genům: Monika Leová prozradila, co pro půvab dělají její asijské příbuzné

Monika Leová zdědila krásnou pleť po vietnamských předcích. Super.cz

"To je pravda, naopak se zesvětlují a například sestřenice a tety používají na pleť i citron, aby byly co nejvíc bílé. Nechodí ani na sluníčko, zakrývají se. Na druhou stranu zase jinak o pleť až tak nepečují. Mají hodně dlouho mladistvou pokožku. Mojí babičce je osmdesát, ale podle pleti byste jí řekli padesát," vyprávěla nám Monika.

"Docela sázím na to, že bych to mohla mít v genofondu i já, i když vrásky kolem očí už se mi trochu dělají. Taky proto se o pleť tolik nestarám, vymlouvám se, že to mám v genech. Vím, že prevence je důležitá. Můj kosmetický arzenál ale není zatím velký," prozradila.

"Začíná to u mě odličovadlem a končí denním a nočním krémem. A ještě mám něco na opalování. Když už jsem přinesla z nějaké akce nějaká séra nebo masky, poslala jsem to o dům dál," přiznala s tím, že se to pokusí zlomit a začne třeba aspoň na kosmetiku chodit častěji než jednou za tři měsíce. ■