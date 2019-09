Boubelka je prostě „tlustoprdka“: Linda Finková a její kolegyně se s označováním věcí nemažou

Linda Finková se nebojí věci nazývat pravým jménem. Super.cz

"Oslovila nás právě Sandra, která byla v původním týmu "saně", než odešla natáčet sitkom Helena a nahradila ji Aneta. Dostala nabídku, do níž nás chtěla zapojit, a my ji přijaly, protože bude určitě zase prča," míní Linda, která se stejně jako její kolegyně vyžívá v méně etickém humoru a rozhodně si nebere servítky, když věci označuje podle sebe pravým jménem, z čehož mohou být diváci někdy v rozpacích.

"Já bych neřekla, že je to méně etické. Nejsme moc sprostý, jenom se s ničím nemažeme. Bavíme se úplně normálně o všem jako každé čtyři baby. Neříkáme, že je ženská boubelka, ale normálně tlustoprdka, nebo ne že je v určitém věku, ale že je prostě stará," naznačila styl, kterým se v show bude mluvit, Linda.

"Při historkách, které vyprávíme, čerpáme hlavně ze svých zkušeností, a že jich máme dost, ale také z příběhů kamarádek nebo z vyprávění známých. To máme moc rády. Už jsme si tak zvykly na to vzájemné práskání věcí ze soukromí a drobné urážky, že ani nemůžu říct, co bylo nejhorší. Ale myslím si, že spousta ženských, když nás slyší, tak by je v podstatě každá druhá narážka urazila, kdyby to bylo o nich," míní Finková.

Ty čtyři už ale asi nic neurazí. "U nás vítězí ta, která se neurazí, a naopak odpoví tím, že urazí ještě víc. Nikdy se nestalo, že by se některá z nás tak urazila, že by s ostatními nemluvila. To by prohrála. Ale to je jen v povídání mezi námi. V televizi se samozřejmě navzájem neurážíme, ale vyprávíme legrační historky, anebo dokonce poučné," upřesnila. ■