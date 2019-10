Hlava v barvě duhy. Kvůli účesu, který si musí každé tři týdny obnovovat, se Yemi málem utopil

Yemiho kadeřnice se odvázala. Super.cz

Na tvorbu účesu nepoužívá Yemi žádný levný chemlon, ale přímo kvalitní lidské vlasy, které si nechal dovážet ze zahraničí.

„Poprvé jsem si to nechal udělat z umělých vlasů. Tento účes se ale každé tři týdny rozplete a znovu naplete. Kdy jsem si to nechal dělat později, tak jsem nechal použít lidské vlasy. Vytvořit vlasy v takových barvách je velmi těžká procedura. Je to proces, ale už jsme to myslím vychytali,” smál se Yemi, kterého jsme zpovídali na přehlídce britské módní značky, kterou zdobilo vystoupení jeho tanečníků.

Choreograf si pochvaluje praktičnost účesu a hlavní výhodu, že se nemusí česat. Extravagantní účes má ale i své stinné stránky.

„Nejhorší je, když spadneš do řeky. Nedávno jsem sjížděl řeku v Aspenu, nebo ve Slovinsku na kajaku. Pokud člověk nemá sepnuté vlasy, ale má je volné, tak je skoro nemožné se dostat zpátky do loďky,” smál se Yemi. ■