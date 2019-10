Yemi A.D. má před sebou další výzvu. Super.cz

Pracovní úspěchy má Yemi A.D. více v zahraničí než v Česku. Úspěšný choreograf v minulosti poskytoval své služby rapperovi Kanyemu Westovi (42), spolupracoval s fotografem a malířem Paulem Robinsonem a naposledy byl jedním z porotců talentové soutěže nazvané The World's Best , jejichž hlavními hvězdami jsou Drew Barrymore, Faith Hill a RuPaul.

Nyní hodlá investovat sám do sebe a následující dva roky se bude věnovat studiu. Multitalentovaný umělec se jako jeden z mála Čechů dostal do programu The Henry Crown Fellowship. Před pár dny se vrátil z amerického Aspenu.

„Začal jsem studovat. Dostal jsem stipendium na americké leadershipové akademii, na což jsem moc hrdý,” říká Yemi.

K Česku talentovaného choreografa pojí práce pro Dance Academy Prague, kde zahájil další ročník. Ve své práci ale nezná hranice zemí ani kontinentů.

„Šest až sedm měsíců trávím přerušovaně v Česku. Dalších pět měsíců jezdím po celém světě. Není to jen Amerika, ale i Afrika či Německo. Navštěvuji často Hong Kong nebo Singapur,” popsal na přehlídce britské módní značky, kterou zdobilo vystoupení jeho tanečníků.

„Když mám pocit, že tady toho mám hodně, tak rád odlétám do New Yorku. To město mně dodává inspiraci a energii. Po návratu jsem jím vždycky nabitý,” říká Yemi, který se do "Velkého jablka" vydal po našem rozhovoru, aby zde navštívil koncert zpěvačky Madonny (61). ■