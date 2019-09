Přišla o svůj nestárnoucí sexy vzhled, když z ní udělali paní v letech. Eliška Balzerová musela na natáčení pít alkohol

Eliška Balzerová ve filmu zestárla.

„Po rolích trochu mondénních dam jsem mohl pro změnu Elišce Balzerové nabídnout v Poslední aristokratce bodrou postavu takříkajíc z lidu. Eliška to přivítala s nadšením. Dokonce kvůli roli obětavě po desetiletích poprvé shodila svůj legendární elegantní účes a místo něj si nechala naší uměleckou maskérkou Janou Bílkovou vyrobit na hlavě dobově správný šedivý květák,“ říká režisér komedie Jiří Vejdělek.

Ve filmu, který vznikl na motivy bestselleru Evžena Bočka, si Balzerová zahraje zámeckou kuchařku v rodině aristokratů, kteří se zrovna přistěhovali na své dávné rodové sídlo. Podle knižní předlohy by její postava měla mít kladný vztah k alkoholu.

„Permanentně jsem měla být taková jako trošku v náladě. To mně šlo. Moje kuchařka dává do všeho ořechovku. Pečenou husu s ní polívá, do zelí ji dává, do koblih, do všeho,” smála se Balzerová.

To potvrzuje scenárista a režisér Jiří Vejdělek: „Eliška měla být ve své roli v jednom kuse lehce pod parou. Zatímco ostatní herce jsem hlídal a v záběrech mohli pít pouze obarvenou vodu, Eliška u mě měla protekci. Mohla si vždycky cvaknout skutečné ořechovky. Eliška pochází z Moravy, takže jsem si byl jistý, že něco vydrží, a že podá parádní a střízlivý výkon, i kdybych klapku opakoval třeba třicetkrát.“

Balzerovou na natáčení velmi bavilo pohybovat se v kuchyni. „Kuchařka paní Tichá je pro mě role snů, strašně ráda vařím a ráda vařím ve velkém. U stolu třeba deset lidí, to je můj svět. Hrozně jsem se těšila. Dělala jsem si těsta, pekla jsem husu, připravovala koblihy a udržovala oheň, takže se do kuchyně všichni stahovali a kuchyň byla středobodem natáčení,“ vzpomíná Eliška Balzerová na natáčení komedie, kterou diváci uvidí v kinech od 24. října. ■