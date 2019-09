V první zvířecí roli by vyděsil kdekoho: Pepa Vojtek by v kostýmu z Tarzana mohl i koledovat na Halloween

Zpěvák je v masce k nepoznání. Michaela Feuereislová

Na svém kontě má nespočet divadelních rolí. Přestože se na české muzikálové scéně Pepa Vojtek (54) pohybuje už skoro 18 let, dosud neměl příležitost proměnit se před diváky ve zvíře. To se poštěstilo až s novou rolí v připravovaném představení, na kterém dře již od léta.

„Tarzana všichni známe z knížek, filmů, je to nesmrtelné dílo a jsem rád, že můžu v tomhle představení hrát. Když si odmyslím Draculu po přeměně, tak je to vlastně moje první zvířecí role a přiznávám, že se mi moc zamlouvá,“ svěřil se Pepa Vojtek alias Kerchak na zkoušce muzikálu, který bude mít premiéru v Divadle Hybernia 3. října.

Ve své roli se alternuje s Marianem Vojtkem a Ernestem Čekanem a náramně si to užívá. A to nejen díky krásným písním, ale dokonalému kostýmu, ve kterém by s přehledem naháněl strach i vlastním dětem. „Když jsem dostal nabídku zahrát si opičího vůdce Kerchaka, dlouho jsem neváhal. Pro mě jsou vždycky důležité dva atributy, tedy spolehlivá produkce a dobrý titul, a to tady je obojí, takže nebylo co řešit,“ prozradil Pepa, kterého jsme i my měli potíž poznat.

Jak ale Pepa přiznal, přestože je muzikál Tarzan plný akrobatických výstupů, on sám je rád, že ho to minulo. „No, my Kerchakové jsme staré opice a koneckonců i šéfové, tak jsme to neměli tak vyšponované jako ostatní. Žádné skákání ze stromu na strom. Jde u nás hlavně o to, aby vydržela záda. Jsme neustále v takovém polodřepu, polosedu, prostě jako opice. Já bych to definoval tak, že jsme takový mezikus Darwinovy teorie, něco mezi opicí a člověkem,“ řekl se smíchem Pepa. ■