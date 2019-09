Droboučká Renée Zellweger oslavila premiéru a vysvětlila, proč si dala pauzu od Hollywoodu

Renée Zellweger Profimedia.cz

Díky mnoha rozhovorům, které aktuálně poskytuje, se Renée rozpovídala o tom, jaké to pro ni bylo skákat z role do role: „Nepamatuji si roky mezi třicítkou a čtyřicítkou. Zní to jako vtip, ale je to pravda. Jako by to bylo všechno natlačené do jednoho momentu a uběhlo to lusknutím prstů.“

To je přesně ten důvod, proč se Renée na chvíli stáhla z veřejného života a v období mezi filmy Píseň mého srdce (2010) a Nic než pravda (2016) nenatáčela. „Nechtěla jsem, aby se mi to stalo znovu,“ uvedla Zellweger: „Opakovala jsem se a byla jsem ze sebe samotné unavená.“

Když se vrátila, média spekulovala o jejích plastických operacích a poznala tak stinnou stránku slávy. „Sláva vstoupí do místnosti ještě před vámi samotnými. Tím pádem jakýkoliv dojem z vás někdo má, jaký byste podle něj mohli být, tak právě s tou představou se setkávají,“ svěřila se Renée. ■