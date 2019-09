Se sexy brunetkou si Vojta Drahokoupil zatancuje žhavou cha-chu. Co na to říká jeho nová přítelkyně?

Vojta Drahokoupil promluvil o své nové lásce. Super.cz

„Vyvíjí se to standardně. Jsme spolu, jsme šťastní a je to fajn,“ pochvaluje si zpěvák nový vztah se sympatickou blondýnkou, jejíž podoby s Kristýnou si všimlo i jeho okolí.

„Já jsem to čekal, že to přijde, protože je to taky malá blondýnka. Tohle moc nechápu, protože malých blondýnek je x miliónů. Předtím jsem byl zase s brunetami, takže to není o tom, jak vypadá. Samozřejmě mám rád hezký holky. Ale jestli je blondýna, bruneta nebo zrzka, to je asi jedno,“ hodnotil svůj výběr Vojta na tiskové konferenci k akci Roztančené divadlo.

Na čtvrtém mladoboleslavském ročníku Roztančeného divadla předvede své pohybové nadání a jeho kroky povede krásná tanečnice Zuzana Šťastná. S ní teď bude kvůli trénování trávit spoustu času, a proto nás zajímalo, jestli není jeho nová láska žárlivá.

„Kdyby tam žárlivost vůbec nebyla, tak by to bylo chladný, a to nemám moc rád. Naopak mám rád, když přítelkyně žárlí, pokud to není přehnané, což v tomhle případě není. Takže taková ta zdravá žárlivost tam je, a to mě baví,“ přiznal zpěvák. ■