9 nejvnadnějších dam z udílení televizních cen: Tyto hvězdy zaujaly především svým poprsím!

Udílení Emmy se neslo ve znamení hlubokých výstřihů.

Kim Kardashian (38) v černé róbě od Vivienne Westwood předvedla svůj pověstný dekolt. Hvězda vlastní reality show podpořila výstřih širokými řetězy a mezi slavnými herečkami tak rozhodně nezapadla, stejně jako zpěvačka Nicole Scherzinger (41), která předvedla své skvosty pro změnu v bílé róbě.

Královnou výstřihů se jednoznačně stala představitelka Daenerys Targaryen ze Hry o trůny Emilia Clarke, která měla výstřih až po pupík. Nominaci na nejlepší seriálovou herečku v kategorii drama sice neproměnila, ale kdo by tomu věnoval pozornost.

Co je malé, to je hezké, přesně to platí v případě zpěvačky Zendayi, která své maličké poprsí zdůraznila v korzetových šatech. Mladá hvězda, která se stále více objevuje ve filmech a seriálech, tak dokázala, že nejen chirurgicky upravená poprsí vévodí slavnostním událostem.

Při pohledu na Mandy Moore jednomu opravdu klesne čelist. V okázalé róbě předvedla i ona svá dokonale tvarovaná ňadra. Nezaostávala ovšem ani další hvězda Hry o trůny. Představitelka prohnané Cersei Lannister Lena Headey zaujala květovanou róbou, ale především i hlubokým výstřihem.

Rafinovanější střih šatů pak zvolila Kelly Osbourne, které díky průstřihům vnady také vynikly. Dávno jsou pryč doby, kdy byla jen oplácanou dcerou Ozzyho Osbourna. Své přednosti pak pozvedla i moderátorka Jameela Jamil nebo velmi vnadná komička Niecy Nash. ■