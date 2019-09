Pod touhle maskou byste ji těžko hledali: Míše Gemrotové dává Tarzan zabrat, odnášejí to hlavně kolena!

Michaela Gemrotová na zkoušce Tarzana Super.cz

V připravovaném muzikálu Tarzan se promění v gorilí maminku, a že je v kostýmu právě Míša, budete moci rozeznat jen podle jejího hlasu. „Líčení byla chvilička, trvalo to komplet asi 20 minut. Myslím si, že je to tím, že jsou strašně zkušený maskéři,“ svěřila se nám zpěvačka v dokonalé masce.

„Hraji roli Kaly, což je gorilí maminka, která si adoptuje Tarzánka. Na to se můžete těšit, je to krásný a dojemný,“ prozradila Míša, která už se od léta v Divadle Hybernia připravuje na říjnovou premiéru.

„Musím říct, že je Tarzan opravdu strašně náročný, protože ten pohyb je pro nás neskutečně nezvyklý, nepohybujeme se normálně jako gorily, teda většina obyvatelstva. U mě to teda strašně odnášejí kyčle a kolena,“ svěřila Gemrotová, které celé dny na zkouškách dávají zabrat.

„Musím uznat, že v mém věku, když se člověk celý den, těch devět hodin, pohybuje v dřepu a pořád ty nohy vytáčí, vytáčí ramena a kroutí se, tak to není úplně jednoduchý. Je to docela těžký, ale čert to vem. Protože to je tak krásný, že se určitě přijďte podívat,“ řekla Super.cz nakonec s úsměvem Míša, která se snaží díky vitamínům dávat dohromady.

„Moc na odpočívání nemám čas, naštěstí, ale na masáži jsem byla, a tím se mi to trochu rozjelo, ale já budu doufat, že všemi podpůrnými věcmi, ať už to jsou céčka nebo něco želatinového, tak to bude v pohodě,“ dodala závěr zpěvačka. ■