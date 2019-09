Záporák z Ordinace má s fešnou manželkou tři děti. Doufá, že čáp už to kolem jejich domácnosti vezme oklikou

Robert Jašków Super.cz

"Prázdniny jsme byli většinou na cestách s rodinou, dětmi. Projeli jsme Španělsko, Portugalsko, dojeli jsme k Atlantiku a pak zase pěkně domů. Byli jsme také v Chorvatsku u moře v malém městečku, kde to máme rádi. Všude autem. Půjčili jsme si na léto obytňák. Jezdíme stále na nová místa," popsal Super.cz herec způsob, jak tráví dovolenou.

Co naopak nemusí, jsou hotelové resorty. "Kdyby mě někdo na týden zavřel do resortu, na jedno místo, tak to nepřežiju. To máme se ženou stejně. Naštěstí," upřesnil.

S manželkou, herečkou Petrou Jaškówovou, mají tři děti. Rozšiřovat dál rodinu už v plánu nemají. "Máme tři děti a nikdo k nám, myslím, už nepřibyde. Honzík, Kubíček a Mariánka jsou tak akorát. Tři děti jsou pěkný číslo. Velká rodina, to jsem si vždycky přál," dodal herec ve francouzském Štrasburku, kam odjel testovat novou Škodu Kamiq. ■