Násilnické scény s hereckou partnerkou zvládal zdařile: Bílíkovi nedělalo problém ani svlékání před kamerou

Aleš Bílík s Kristýnou Podzimkovou na prmiéře hororu Poslouchej Foto: archiv filmu Poslouchej

„Netočil bych je, kdybych si nemyslel, že jsou ve filmu Poslouchej nezbytně nutné. Polonahých a nahých lidí je dnes už tak plný internet,” mávl rukou mladý herec a jedním dechem dodal: „Rozhodně to neznamená, že si teď nahotu střihnu kdykoli a rád, nebo že by to pro mě bylo příště méně náročné. Jak říká má postava Olina napsaná Ivou Janžurovou v divadelní hře Veletoč: ’Jsem profesionál v úplně jiném oboru tělesných umění!’”

Roli v novém českém hororu bral jako výzvu. „Nejsem velká stydlivka, ale svlékat se před více lidmi v místnosti pro mě není přirozené, navíc když vás u toho natáčí. Naštěstí se v tu chvíli štáb omezil na nezbytně nutný počet lidí. Bral jsem to jako herecký úkol,” dodal Aleš, který před natáčením nezávislého snímku nijak zvlášť nedřel na své figuře, nebyl na to jednoduše čas. „Občas zajdu na beachvolejbal, nebo si udělám pár kliků. Sportoval jsem hodně, když jsem byl mladší. Ale obecně mám pohybu dost, hlavně v divadle, a k tomu "šlachovité" geny,” usmívá se.

Většina scén s kolegyní Kristýnou Podzimkovou byla improvizovaná a nepodléhala striktně scénáři. Herci se s tím dobře popasovali. „Už na castingu jsme scény před kamerou improvizovali, schopnost živě reagovat byla pro naše role jeden z požadavků režisérů. Improvizace je v herectví samostatná disciplína a já ji v takovém rozsahu na natáčení zažil poprvé. Kristýna je v ní ale opravdu výborná a spolu nás to bavilo. Rámcově jsme věděli o čem mluvit, jaké informace musí zaznít, a pak už vše vznikalo na místě.”

Herec, kterého známe například ze seriálů Specialisté, Dáma a Král či Sever, žádný horor na premiéře filmu nezažíval. „Byl jsem v napětí, jak náš snímek přijmou první oficiální diváci, protože filmu přeju jen to nejlepší. Zejména proto, že vznikl jako nezávislý projekt. A také jsem se tradičně na jednom místě lekl, i když už jsem ho viděl poněkolikáté,” říká Aleš Bílík. ■