Pavel Vítek protekci u partnera, s nímž je 30 let, nemá: Byl prý poslední, koho do svého hudebního projektu přijal

Pokud jste si mysleli, že hudební projekt 4 Tenoři vymyslel producent Janis Sidovský, aby dal prostor svému dlouholetému partnerovi, zpěvákovi Pavlu Vítkovi, prý jste se šeredně pletli. Tak nám to aspoň Pavel při natáčení nového videoklipu v Tunisku svěřil.

"Byl jsem opravdu až jeden z posledních. Bylo to tak, že jsme se poprvé setkali na festivalu Proms, kde jsme poprvé zazpívali s Národním symfonickým orchestrem, a Janis zhodnotil, že nám to hrozně hezky znělo a nemělo by zůstat jenom u jedné písničky," vyprávěl.

"Ukázalo se, že i když jsme spolu mnohokrát někdy účinkovali, ale nikdy spolu nezpívali, že jsme každý jiný, každý má ten hlas odlišný, ovšem dohromady to tvoří hezký celek, a tak 4 tenoři vznikli," doplnil Pavel Vítek.

Z natáčení v Tunisku byl nadšený už kvůli teplému počasí. "První videoklip Už z hor zní zvon jsme totiž natáčeli na Karlštejně, kde to bylo sice krásné, ale byly asi minus čtyři stupně. Tady je na sluníčku plus čtyřicet, ale je to o moc příjemnější. Cítím takovou prázdninovou atmosféru a jsem rád, že jak jsme tady tak trochu na výletě, máme tady na sebe i víc času, je i legrace a jako mužský si ani nelezeme na nervy," usmíval se spokojeně během natáčení klipu k písni Mně sílu dáš. ■