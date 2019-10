Muzikálový zpěvák se ukázal v plavkách: Držitel dvou Thálií se pochlubil i rozkošným synem a manželkou v bikinách

Jan Kříž vzal na natáčení k moři manželku a malého syna. Super.cz

Také držitel dvou cen Thálie a hvězda muzikálů nejen v divadle Kalich Jan Kříž je členem seskupení 4 Tenoři. Pánové měli možnost vzít si do Tuniska, kde společně natáčeli videoklip k písni Mně sílu dáš, i svoje partnerky. A Honza, který je jediný tátou, vzal kromě krásné manželky Marie, která je také muzikálová zpěvačka, i malého syna Filipa.

"Tohle je na naší práci hezké, že se dá občas příjemně spojit i s volnem a rodinou, jako se to povedlo tentokrát. I když to chtělo hodně logistiky, abychom s Maruškou ani jeden z nás nemuseli hrát. Sháněli jsme různé alternace, ale nakonec se povedlo. I když jsme museli odjet o dva dny dříve než ostatní," svěřil Honza.

"Ale i tak jsem byl rád, že se nám podařilo vyšetřit aspoň těch pět, šest dní, protože léto bylo strašně náročné. Oba s Maruškou jsme zkoušeli v Kalichu muzikál Voda (a krev) nad vodou, řešilo se hlídání pro malého, kdy nám nejvíc pomohla Maruščina maminka, a o tom, že venku bylo hezky, jsme slyšeli jenom z vyprávění," dodal.

S letem do Tuniska neměl problém ani jeho malý syn. "On už lítal jako miminko, když za mnou jezdili s Maruškou do Německa, kde jsem vystupoval, abych se s rodinou vůbec viděl," vysvětlil Kříž. Ten navíc v Tunisku oslavil i své 34. narozeniny a kolegové mu jako překvapení připravili velký čokoládový dort, po kterém se jenom zaprášilo. ■