Nekouří, nepije a už skoro nejí: Vašek Noid Bárta bude se svojí vymakanou figurou soutěžit v kulturistice

"Bylo to samozřejmě něco úplně jiného, odlišné podmínky od těch, na které jsem zvyklý, a ani jsem dopředu neznal lokace. Natáčení bylo náročné i kvůli strašnému vedru, ale mám z toho velkou radost. Myslím, že to dobře dopadlo," míní Vašek.

Právě kvůli, anebo spíš díky vedru jsme se mohli pokochat i Vaškovou vymakanou postavou, protože natáčel jen do půl těla v kraťasech. O exhibicionismus ale nešlo. "Bylo i strašné vlhko, takže už na letišti jsem měl všechny trika mokrý. Takže triko mi překáželo, lepilo se, nemůžete se v tom pořádně ohnout," vysvětlil.

Každopádně je vidět, že na sobě stále maká, dokonce se chystá i na kulturistickou soutěž. A poté, co přestal kouřit a úplně pít alkohol, omezil hodně i stravu. "Do závodu, který mám 19. října v Čelákovicích, musí ještě nějaké kilečko dolů. Bude to moje první soutěž v Men´s Physic, takže se připravuju a držím dietu a jenom se dívám, jak ostatní na all inclusive papají," krčil rameny.

"Mám to tak nastavené v hlavě. Stejně jako nepiju a nekouřím, tak se dá seknout i s tím jídlem. A není to chvilková záležitost, že bych držel dietu dva tři měsíce a pak zase začal prasit. Musíte si to nastavit tak, že už tak budete jíst vždycky. Stejně jako je to s tím pitím. A kdyby mi chtěl někdo objednat panáka, tak ať ho objedná bráchovi, ten je takový můj alkoholový sluha," smál se Vašek, jehož bratr Štěpán ho na cestu doprovázel jako jeho asistent. ■